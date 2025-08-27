Casa occupata abusivamente dal 2008, decreto di reintegrazione a carico di quattro persone

Mercoledì mattina i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno dato esecuzione a un decreto di reintegrazione di un’immobile richiesto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Il provvedimento è stato emesso dal competente tribunale nei confronti di quattro soggetti, tutti resosi responsabili dell’occupazione arbitraria di un’abitazione.

Il decreto in questione veniva richiesto al Tribunale dalla Procura di Latina, che condivideva le risultanze investigative dei carabinieri della Stazione locale, a seguito di querela sporta dal proprietario dell’immobile. L’uomo aveva denunciato che detto stabile era stato occupato abusivamente dai quattro destinatari del decreto di reintegrazione in modo continuativo dal 2008, anno in cui lo stesso lo aveva acquistato tramite asta giudiziaria.



