Abbandono di rifiuti, anche pericolosi: a Latina denunciati un uomo e una donna

Immagine d’archivio

Nel corso della mattinata di martedì, a Latina, i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino e i militari del Nucleo Forestale del capoluogo pontino hanno deferito in stato di libertà, un uomo e una donna del luogo, rispettivamente dell’età di 63 e 39 anni. Sono indagati per il reato di abbandono di rifiuti.





In particolare, a seguito di un controllo eseguito in un terreno di proprietà degli indagati, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di rifiuti, alcuni dei quali pericolosi. Pertanto i militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro il terreno.