VIDEO – Nas in un ristorante di Terracina, scattano i sigilli: gravi violazioni igienico-sanitarie

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nas di Latina, nell’ambito della campagna di controlli straordinari “Estate Tranquilla 2025” disposta dal Comando superiore dell’Arma per la Tutela della Salute di Roma, hanno effettuato, con il supporto dell’Arma territoriale, un’ispezione presso un ristorante etnico situato nel quartiere Capanne del comune di Terracina.

“Già all’interno della cucina – spiega il Comando provinciale dell’Arma – i militari hanno riscontrato condizioni igieniche precarie, ma l’attenzione si è concentrata soprattutto su un deposito alimentare attiguo, collocato al piano seminterrato, che ha rivelato una situazione a dir poco allarmante. Gli accertamenti hanno infatti documentato sporcizia diffusa, sacchi di alimenti aperti e poggiati direttamente a terra, oltre a materiale non alimentare accatastato insieme alle derrate”.





VIDEO

“Di fronte a uno scenario tanto grave, il Nas ha richiesto l’intervento immediato dell’Asl di Latina, che, giunta sul posto, ha disposto la sospensione immediata dell’attività per la conclamata pericolosità delle condizioni riscontrate, tali da rappresentare un serio rischio per la salute pubblica”.

Nel corso delle verifiche sono stati inoltre sequestrati circa 500 chilogrammi di alimenti tra carne, uova e prodotti ittici, parte dei quali privi di tracciabilità e parte conservati in violazione delle procedure di autocontrollo previste dal manuale Haccp.

All’esercente sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di 4.500 euro, mentre l’attività resterà chiusa fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla verifica del rispetto delle normative sulla sicurezza alimentare.

“L’operazione – sottolineano i carabinieri – rientra nella serie di controlli intensificati disposti a livello nazionale con l’obiettivo di garantire ai cittadini una maggiore tutela della salute pubblica nei mesi estivi, periodo in cui il rischio legato alla conservazione impropria degli alimenti aumenta sensibilmente”.