Il pedalò rischia di affondare, genitori e figlioletta salvati al largo di Sperlonga

Nella mattinata di martedì la guardia costiera di Gaeta è stata allertata per un’emergenza a Sperlonga, nelle acque antistanti la grotta di Tiberio, dove un pedalò con a bordo due adulti e una bambina di 10 anni stava imbarcando acqua e rischiava di affondare.

Ricevuta la segnalazione, la sala operativa della guardia costiera ha immediatamente attivato il dispositivo di ricerca e soccorso (SAR), disponendo l’impiego di due motovedette per un tempestivo intervento.





Prima dell’arrivo dei mezzi militari, un’unità da diporto adibita al noleggio appartenente alla “Guaza Yachts & Charter” di Gaeta, condotta da un imprenditore locale che si trovava in prossimità dell’area, è prontamente intervenuta riuscendo a trarre in salvo i tre naufraghi. Successivamente, le persone soccorse sono state trasbordate sulla motovedetta della guardia costiera, che ha provveduto a condurle in sicurezza a terra.

“L’episodio testimonia l’importanza della sinergia tra pubblico e privato nel garantire la sicurezza in mare”, evidenzia la Capitaneria di porto di Gaeta. “La collaborazione tra le istituzioni e gli operatori del settore nautico si conferma infatti elemento essenziale per una fruizione serena e sicura del mare da parte dei numerosi vacanzieri che affollano il litorale in questo periodo estivo”.