Furto al Tempio di Giove, denunciato un uomo di Fondi

Nella mattinata di lunedì i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Terracina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 38 anni residente a Fondi, già noto alle forze di polizia: è accusato del reato di ricettazione.

A conclusione di una mirata attività d’indagine, i carabinieri hanno intercettato il 38enne in una zona impervia, nei pressi di un sentiero attiguo all’area archeologica del Tempio di Giove Anxur, in possesso di vario materiale per la potatura di alberi e giardinaggio. Materiale del valore complessivo di 3500 euro circa, che era stato asportato alle precedenti ore 3 circa da un magazzino ubicato all’interno della predetta area archeologica. Il materiale rinvenuto è stato recuperato e restituito.



