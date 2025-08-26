Botte e minacce a un coetaneo: avviso orale del Questore per un ragazzino di Latina

Nell’ambito dell’attività di contrasto e prevenzione delle condotte violente commesse dai minori e a danno di coetanei, nei giorni scorsi la polizia ha notificato un avviso orale a un giovane, classe 2011, ritenuto tra i responsabili di un’aggressione avvenuta lo scorso primo agosto ai danni di un coetaneo.

Quel giorno, il minore, insieme a un altro ragazzo, avrebbe preso a calci e pugni la giovane vittima lasciandola a terra con contusioni multiple accertate in pronto soccorso. Dopo il primo episodio violento e dopo la denuncia dei fatti alla polizia, l’autore del gesto avrebbe inoltre continuato a minacciare la sua vittima.





A seguito della querela presentata dai familiari della vittima, il presunto aggressore è stato denunciato alla Procura dei Minori di Roma per lesioni e minacce.

Oltre alle consuete attività di polizia giudiziaria, nei confronti del minore il questore di Latina Fausto Vinci, ha emesso l’avviso orale, un provvedimento di natura preventiva che mira a scoraggiare ulteriori comportamenti illeciti e a tutelare la sicurezza dei giovani.

“Il provvedimento -spiega la Questura pontina – nasce dall’attività dei poliziotti della Divisione Anticrimine, attenti ad analizzare i fenomeni delittuosi che coinvolgono i minori, e si aggiunge alle tradizionali attività di polizia giudiziaria, garantendo un monitoraggio costante e interventi tempestivi. La polizia di Stato conferma il proprio impegno nel monitoraggio e nella repressione di ogni forma di violenza, con particolare attenzione alle fasce più giovani”.