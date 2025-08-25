“Riportare la guardia medica turistica sul litorale di Latina”. La proposta del dottore-consigliere

“Il rilancio della nostra marina e la tutela della salute dei cittadini sono tra le priorità che questa amministrazione si è data. In questa direzione ritengo fondamentale riportare sul litorale di Latina una Guardia Medica Turistica, un servizio che la città aveva già conosciuto in passato e che oggi deve essere ripreso per garantire sicurezza ai turisti e, al tempo stesso, valorizzare il nostro territorio”. A parlare il medico e consigliere comunale Emiliano Licata, esponente di Noi Moderati.

“Come medico di Medicina Generale comprendo bene le difficoltà che i villeggianti incontrano quando hanno bisogno di assistenza sanitaria e sono lontani dal proprio medico. Nei mesi estivi, infatti, la popolazione sul mare cresce enormemente, e sebbene esistano già l’Ambufest e la Guardia Medica, la loro collocazione al centro città li rende troppo lontani dal litorale”.





“L’esperienza di Terracina dimostra che la Guardia Medica Turistica risponde ad un bisogno concreto e da anni registra numerosi accessi, offrendo un servizio apprezzato dai villeggianti e alleggerendo al tempo stesso il Pronto Soccorso da prestazioni che possono essere gestite direttamente sul territorio. Latina non fa eccezione, il Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti è già sotto pressione tutto l’anno e non può essere ulteriormente saturato da accessi impropri che un presidio sul litorale potrebbe invece gestire in maniera tempestiva e adeguata”.

“In questi anni i colleghi MMG di Borgo Sabotino si sono fatti carico con grande senso di responsabilità delle richieste dei turisti, che spesso avevano bisogno di una visita veloce per problemi comuni, come una faringite, un’otite o una puntura di insetto. Un impegno importante che ha supplito all’assenza di un presidio sul litorale e che merita il nostro sincero ringraziamento”.

“La mia proposta è di avviare la Guardia Medica Turistica già dalla prossima stagione, anche solo in via sperimentale per il mese di agosto o la settimana di Ferragosto, così da valutarne l’impatto e pianificarne l’estensione negli anni futuri”.

“L’amministrazione ha già fatto molto in questi ultimi anni per la nostra marina. Ripartire con la Guardia Medica Turistica – conclude Licata – significa proseguire su questa strada, continuando ad investire nella qualità dell’offerta turistica di Latina e garantendo risposte chiare e concrete alle esigenze del litorale”.