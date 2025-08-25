Nave con oltre 8mila persone a bordo per ore in avaria al largo di Ponza

Problemi nelle acque pontine per la Msc World Europa, una delle navi da crociera più grandi al mondo. Poco dopo le 7 di lunedì, durante la navigazione da Genova a Napoli, si è verificata un’avaria tecnica ai motori che l’ha costretta a fermarsi a circa 8 miglia al largo di Ponza.

A bordo ben 8585 persone, tra cui 6496 passeggeri e 2089 membri dell’equipaggio. La situazione si è risolta solo dopo ore grazie all’intervento di tecnici specializzati della compagnia, nel frattempo restando comunque sotto controllo. I servizi essenziali sono rimasti in funzionamento grazie ai generatori d’emergenza, e le condizioni meteomarine erano comunque favorevoli.





Massiccia, la macchina dei soccorsi attivatasi in concomitanza con il guasto. Sono state inviate due motovedette della guardia costiera partire da Ponza e Napoli, oltre a un elicottero e a due rimorchiatori, partiti rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e della città partenopea. A vegliare da vicino sulle evoluzioni, mantenendosi in costante contatto diretto con la nave e con l’armatore, il Centro secondario di Soccorso marittimo della guardia costiera di Civitavecchia.

“Msc World Europa ha ripreso la navigazione verso il porto di Napoli con il sistema di propulsione parzialmente ripristinato”, sottolinea Msc Crociere. “Una verifica tecnica approfondita sarà effettuata non appena la nave avrà raggiunto lo scalo previsto. Tutti i servizi a bordo continuano a funzionare regolarmente e non vi sono condizioni che compromettano la sicurezza degli ospiti o dell’equipaggio. I passeggeri, inclusi coloro che devono imbarcarsi a Napoli, sono stati tempestivamente informati del ritardo e ricevono aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione. La nave è ora in navigazione autonomamente ed è diretta a Napoli come previsto, con arrivo stimato entro le 21:00 di questa sera. Questa sera procederemo con lo sbarco e l’imbarco degli ospiti e, salvo ulteriori problemi, la nave salperà domattina per la prossima tappa a Messina. Tuttavia, potremo confermare questa partenza solo dopo un’ulteriore ispezione a Napoli al momento dell’arrivo”.