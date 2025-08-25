Due evasioni in poche settimane, anziano di Fondi finisce in carcere

Nella mattinata di domenica i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto un uomo di 77 anni del luogo, già noto alle forze di polizia perché condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e per il tentato omicidio a sprangate dell’ex moglie.

L’anziano è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale Ordinario di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, in aggravamento della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto.





Il provvedimento restrittivo è stato emesso sulla scorta delle comunicazioni delle inosservanze delle prescrizioni da parte dell’indagato, di recente arrestato per due volte dai militari guidati dal comandante Alessandro Ragni, sempre per il reato di evasione. La prima a giugno, la seconda il 20 agosto.

Espletate le formalità di rito, il 77enne è stato quindi tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.