Crack in casa, blitz dei carabinieri: quattro arresti ad Aprilia

Nella mattinata di lunedì i carabinieri della Stazione di Aprilia, con il supporto della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale, hanno tratto in arresto quattro uomini del posto, di età compresa tra i 18 e 49 anni, già noti alle forze di polizia: sono accusati, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, all’esito di mirati servizi finalizzati all’attività di contrasto allo smercio droga, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio di uno degli indagati, rinvenendo nella disponibilità dei quattro circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack, un bilancino, la somma di 580,00 euro in contanti e materiale vario per il confezionamento.





Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati condotti presso il Tribunale per la convalida d’ arresto che si terrà con rito direttissimo.