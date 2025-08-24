Drammatico incidente sulla Fondi-Sant’Anastasia: muore un centauro di Lenola

Un giovane di Lenola ha perso la vita e una coppia di turisti campani è rimasta ferita in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di sabato a Fondi, lungo la provinciale che conduce per Sant’Anastasia. A perdere la vita è stato il 29enne Biagio Carroccia.

Il ragazzo viaggiava a bordo della sua motocicletta Yamaha quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta e intenta a svoltare a sinistra verso una strada laterale. L’impatto è stato violentissimo: la moto ha preso fuoco e il giovane centauro è stato sbalzato a circa venti metri di distanza. Nonostante i disperati tentativi dei soccorritori di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi.





A bordo della Panda viaggiava una coppia originaria di Volla, nella città metropolitana di Napoli, un uomo di 76 anni e una donna di 71. Entrambi hanno riportato traumi seri ma non tali da mettere in pericolo la loro vita. Trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Fiorini” di Terracina, i medici hanno stabilito una prognosi di trenta giorni.

La ricostruzione esatta dell’incidente è ora affidata ai carabinieri della Tenenza di Fondi, sotto il coordinamento del comandante Alessandro Ragni.