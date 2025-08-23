Rapina a Fondi, uomo accoltellato e ricoverato a Roma. Caccia ai malviventi

Un tentato scippo degenerato in una sanguinosa rapina che ha visto la vittima accoltellata. Un episodio verificatosi venerdì sera a Fondi, vedendo ricoverato in gravi condizioni a Roma, presso l’ospedale Agostino Gemelli, un 48enne originario del Bangladesh, residente da tempo nella città della Piana.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo era in bicicletta e si apprestava a far ritorno presso la sua abitazione, quando è stato affiancato da una motocicletta con due sconosciuti dai volti travisati grazie al casco integrale. I malviventi hanno afferrato la borsa del 48enne, contenente circa 6mila euro, poi davanti alle resistenze dell’uomo uno dei due ha estratto un’arma da taglio e lo ha attinto in più punti. Arraffati i soldi, i centauri si sono dileguati, mentre dopo l’allarme di una vicina di casa il 48enne è stato soccorso e quindi trasferito in codice rosso nella Capitale.





Sulle tracce degli autori della violenta rapina si sono subito messi i carabinieri della Tenenza della Piana coordinati dal comandante Alessandro Ragni, che per giungere al rintraccio stanno anche analizzando alcuni sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato alcune fasi precedenti o successive dell’agguato.