Neonato rischia di morire in spiaggia, salvato da un carabiniere fuori servizio

Nella mattinata di venerdì un carabiniere libero dal servizio, mentre si trovava in spiaggia del lungomare di Scauri di Minturno, è intervenuto per rianimare un neonato di circa nove mesi, con una grave crisi respiratoria.

Il militare dell’Arma, comprendendo di dover agire immediatamente, ha preso il bambino dalle braccia della nonna, in evidente stato di shock, e gli praticato la manovra di Heimlich per liberare le vie respiratorie, riuscendo a fargli riprendere conoscenza.





Il carabiniere, conoscitore della manovra e delle procedure di primo soccorso grazie ai corsi periodici su cui l’Arma pone sempre alta l’attenzione, ha poi atteso l’arrivo dell’autoambulanza che ha trasportato il neonato all’ospedale di Formia, in cui le sue condizioni si sono stabilizzate.