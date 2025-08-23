Incidente stradale in solitaria, positivo agli stupefacenti: ciociaro denunciato

Nella giornata di venerdì, all’esito di mirati accertamenti, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno denunciato in stato di libertà per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti un 38enne, residente in provincia di Frosinone,

Nello specifico, lo scorso 26 luglio i militari dell’Arma erano intervenuti a seguito di un incidente stradale autonomo in cui l’uomo era rimasto coinvolto mentre era alla guida della propria autovettura.





A seguito del sinistro gli operanti sottoposero ad accertamenti il conducente presso una struttura sanitaria, così da verificarne l’eventuale stato di alterazione psicofisica. Esami all’esito dei quali il 38enne è risultato positivo a sostanze stupefacenti e, pertanto, si è proceduto nei suoi confronti, deferendolo all’autorità giudiziaria.