Formia, bagno di folla per Piovani. Circa 2mila persone al debutto del Between Festival

Circa duemila persone hanno applaudito venerdì sera a Formia il maestro Nicola Piovani. È toccato infatti al popolare compositore, premio Oscar per la colonna sonora di “La vita è bella”, inaugurare la nuova rassegna culturale “Between Festival della Riviera di Ulisse – Miti e incontri nel Mediterraneo”. Un debutto felice accolto da lunghi applausi e dall’affettuosa standing ovation finale per un progetto culturale nuovo e che guarda lontano. Con l’obiettivo- come spiega il direttore artistico Roberto Grossi – di “diventare un festival diffuso: un contenitore di arte, musica, danza, teatro e cinema che da Formia coinvolgerà molti altri comuni della Riviera del Sud pontino”.

Eroe e insieme antieroe – figura assai cara alla cultura occidentale – Ulisse e il suo mito sono stati i protagonisti del concerto di Piovani, che sul palco si è svelato un grande affabulatore, generoso di ricordi, emozioni e testimonianze di una vita dedicata alla musica e alle arti. Sullo sfondo del racconto le illustrazioni di Milo Manara.





“Per l’esordio di questo festival – ha detto Nicola Piovani – abbiamo eseguito un brano da una mia opera dedicata proprio ai viaggi di Ulisse. Con gli straordinari musicisti che mi accompagnano – Marina Cesari (sassofono e clarinetto), Marco Loddo (contrabbasso); Vittorino Naso (vibrafono e percussioni) – abbiamo eseguito quello sull’approdo nell’Isola dei Lotofagi, episodio che mi ha fatto innamorare del personaggio”.

Oggi, sabato 23 agosto, sarà la volta della pianista e compositrice Chiara Civello. “Acustica” è il titolo del suo live che la vede in scena con altri musicisti – Marco Acquarelli (chitarra) e Livia de Romanis (violoncello) – a esplorare sonorità soul, jazz e grandi classici della canzone italiana.

Si chiude il 29 agosto con una grande band, quella dei BabelNova Orchestra, formazione di 12 strumentisti provenienti dai vari continenti. Tutti i concerti del Between Festival a Formia sono gratuiti e iniziano alle 21 a Piazzale Aldo Moro.

FOTOGALLERY

1 di 6

Grande soddisfazione è stata espressa da parte degli organizzatori. Il presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina, Giovanni Acampora, ha sottolineato il valore identitario del progetto Between Festival e il suo enorme potenziale per lo sviluppo socio-economico di un territorio ad altissima vocazione turistica; il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha anticipato che dal prossimo anno, nell’ottica di un festival “inclusivo”, il cartellone di eventi sarà esteso a molti altri comuni della riviera. Come conferma il direttore artistico, Roberto Grossi: “L’ambizione è quella di far diventare questo territorio un brand, che lavori in sinergia con il festival della Riviera di Ulisse che già esiste e far sì che, a livello internazionale, vi sia una riconoscibilità”.

Fra i presenti anche Massimo Giovanchelli, Commissario straordinario del Parco regionale Riviera di Ulisse, e numerosi rappresentanti istituzionali e delle amministrazioni locali.

Promosso dalla Regione Lazio, dal Comune di Formia e dalla Camera di Commercio di Frosinone-Latina, con il contributo dell’Azienda speciale Informare, il “Between Festival della Riviera di Ulisse – Miti e Incontri nel Mediterraneo”, è prodotto dall’associazione culturale Globart da un’idea di Roberto Grossi, affermato manager nel campo della cultura, che ne firma la direzione artistica. Al progetto – ispirato alla figura di Ulisse, simbolo del viaggio, della scoperta e dell’incontro tra storie ed identità diverse – hanno già aderito i comuni di Gaeta, Minturno, Fondi, Santi Cosma e Damiano, il Parco Regionale della Riviera di Ulisse e Blue Forum Italia Network insieme a grandi istituzioni ed eccellenze italiane come il Saint Louis College of Music, il MedFilm Festival e il Centro Sperimentale di Cinematografia.