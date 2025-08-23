Fondi, nuovi controlli della polizia: in azione anche i cani antidroga

Nella serata di venerdì gli agenti della Questura di Latina hanno effettuato uno specifico servizio straordinario di contrasto al traffico e consumo di stupefacenti nel territorio di Fondi, “sulla base di una crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini”.

Le specifiche attività di controllo svolte dalle pattuglie del Commissariato locale, unitamente ad una unità cinofila antidroga, hanno consentito di identificare complessivamente 106 persone, delle quali sei straniere. Sono stati inoltre controllati 21 veicoli.





È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti, con l’identificazione di 25 individui gravati da pregiudizi di polizia.

Nel corso dei controlli è stato denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino italiano ritenuto responsabile della violazione di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Lo stesso è stato trovato in possesso di circa 80 grammi di stupefacente, equamente suddivisa tra hashish e marijuana.

Le attività si sono poi rivolte in una piazza del centro cittadino, dove tre soggetti sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e, pertanto, segnalati in via amministrativa alla Prefettura di Latina.

Infine il cane Odina ha segnalato all’interno di un cassonetto per i rifiuti la presenza di stupefacente, che si è accertato essere 2 grammi di cocaina e 13 grammi di hashish, evidentemente gettato via da qualcuno intimorito dai controlli in atto.

“Tali attività, che saranno ripetute nei prossimi giorni, mirano ad effettuare un maggiore controllo del territorio nell’intera provincia”, anticipa la Questura.