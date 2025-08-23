Alto Impatto, il report degli ultimi controlli incrociati ad Aprilia

Venerdì sera la Questura di Latina ha coordinato uno specifico servizio straordinario “Alto Impatto” ad Aprilia, dove si è registrata una recrudescenza di gravi fatti criminali anche con esplosioni di colpi d’arma da fuoco, in conformità a quanto disposto di recente in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Gli operatori della polizia di Stato, in collaborazione con equipaggi dei carabinieri e della guardia di finanza hanno effettuato numerosi controlli, concentrati presso le aree sensibili.





Le attività interforze della polizia, che ha impiegato operatori del controllo del territorio e della polizia giudiziaria del Commissariato di Aprilia, hanno consentito di identificare 75 persone e controllare 47 veicoli. Nel corso dei controlli una persona è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico e pertanto, deferita alla Procura della Repubblica.

È stato inoltre intensificato il controllo ed il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, con particolare attenzione nei confronti di individui sospetti, con l’identificazione di 17 individui gravati da pregiudizi di polizia e, tra questi, un soggetto gravato dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: avendo violato alcune delle prescrizioni derivanti dalla citata misura, è stato denunciato in stato di libertà.

I carabinieri del Comando provinciale a loro volta hanno controllato 71 persone, delle quali 15 con pregiudizi di polizia e 55 veicoli. Sono state inoltre effettuate cinque perquisizioni personali ed elevate altrettante contestazioni per violazioni al Codice della Strada. Inoltre tre persone sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e, pertanto, segnalate in via amministrativa alla Prefettura di Latina. Da ultimo una donna, insofferente ai controlli in atto, ha inveito contro i militari, aggredendone uno. Per tali fatti è stata denunciata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

“Tale operazione straordinaria – sottolinea la Questura – sarà ripetuta in piena sinergia con le altre forze di polizia, allo scopo di realizzare un più mirato e profondo controllo del territorio in quelle aree”.