“Vivila”, l’arte per scoprire e riscoprire Fondi: sabato il via alla manifestazione

“Sei passeggiate notturne nel centro storico di Fondi. Oltre settanta artisti pronti a farti innamorare. Non prendere impegni. Certe ‘storie’ vanno vissute tutte d’un fiato” recita uno dei messaggi che l’Associazione Il Quadrato Fondi – APS sta diffondendo per promuovere l’iniziativa “Vivila”. Ed è questo il succo di un progetto ambizioso e partecipativo, che gode del patrocinio del Comune, che prenderà il via sabato 23 agosto per concludersi nel mese di settembre, nel cuore della città.

“Vivila – spiegano gli organizzatori – è un format dedicato alla nostra terra, ad una città che potrai ascoltare, che potrai toccare, che potrai guardare, che potrai gustare, che potrai sognare e che, soprattutto, dovrai difendere. Ogni singola serata, infatti, è caratterizzata da un titolo, più che altro un’esortazione. Ed attorno a quell’invito gli artisti coinvolti presenteranno il loro talento a chi sceglierà di passeggiare insieme a noi negli angoli più affascinanti e nascosti del centro storico”.





“Poesia, letteratura, musica, danza, pittura, fotografia, teatro, cinema, artigianato, scultura, archeologia, disegno, riciclo e riuso. Creatività e talento, giovani e meno giovani, più di settanta artisti della Città e del comprensorio si ritroveranno tra i vicoli, nelle piazzette. Lo stupore, la curiosità, la sorpresa, il luogo insolito, l’arte e la bellezza. Gli ingredienti di Vivila sono questi. Perché chi si affiderà a noi in queste passeggiate notturne sa solo che saranno ‘interrotte’ da performance artistiche, non conosce il luogo, l’artista, il momento. E per questo motivo il tutto assumerà il senso di una continua scoperta e riscoperta”.

“Passeggiare di notte nel centro storico della città non è mai stato così sorprendente”, hanno assicurato gli organizzatori durante la presentazione della manifestazione tenutasi presso Bella Roma. E ringraziano l’artista Pretta Fiore che ha curato la scelta delle tonalità di colore che accompagnano ogni serata. “Una rete di artisti e associazioni, infatti, si rafforza in occasioni così partecipate e condivise, e diventa naturale creare collaborazioni e dare vita ad altri progetti culturali”.

“Ascoltala” sabato 23 agosto, “Toccala” domenica 24 agosto, “Guardala” sabato 30 agosto, “Gustala” domenica 31 agosto, “Sognala” sabato 6 settembre, “Difendila” domenica 7 settembre, sempre con ritrovo alle ore 21,30 nel piazzale della Giudea. Questo è il calendario di Vivila, che prevede un ticket di partecipazione di 5 euro per ogni singola serata, con la possibilità di acquistare un abbonamento completo a soli 20 euro. Il ticket permetterà di usufruire di alcune offerte speciali e sconti, presso attività commerciali partner del progetto. E per chi volesse ci sarà anche la possibilità di cenare presso l’Antipapa, uno dei locali del centro storico che supporta l’iniziativa: ogni serata la cucina dell’Antipapa delizierà il palato con un primo piatto a tema ed un calice di vino al simbolico prezzo di 10 euro.