Razzie nelle auto in sosta sul litorale, denunciati due romani

Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto due uomini residenti a Roma, un 38enne e un 37enne già noti alle forze di polizia.
Nello specifico, a conclusione di un’attività d’indagine effettuata anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza delle aree di interesse, i militari dell’Arma hanno identificato gli indagati nei responsabili di sei furti avvenuti su autovetture in sosta, parcheggiate sul quel lungomare pontino.