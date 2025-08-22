Quasi 70 anni di arte pirotecnica a Cisterna, riconoscimento alla famiglia Gabriele

Nella mattinata di venerdì il sindaco di Cisterna di Latina ha conferito un formale riconoscimento a Roberto Gabriele e ai figli Alessio e Marco, “per il magnifico spettacolo offerto domenica scorsa in occasione della Notte dei Fuochi e, più in generale, per aver saputo emozionare e stupire generazioni di cittadini nelle feste patronali degli ultimi sessantasette anni a Cisterna“.

L’evento, che ha segnato la conclusione della rassegna estiva Cisterna Estate 2025, ha riscosso un successo straordinario anche online: la diretta streaming, le foto e le spettacolari riprese aeree con drone hanno raggiunto finora circa 1.900 like e oltre 173.000 visualizzazioni.

La storia della Pirotecnica Gabriele affonda le sue radici negli anni Quaranta a Rogliano (Cosenza), dove Domenico, nonno di Roberto, trasformò la sua passione per i fuochi d’artificio in una vera attività di famiglia. Nel 1958 la famiglia si trasferì a Cisterna, dove Domenico trasmise la sua arte al figlio Pierino, il quale portò la ditta a livelli di rilevanza nazionale, conquistando premi, riconoscimenti e medaglie.

Il cavalier Pierino ha a sua volta tramandato insegnamenti e passione al figlio Roberto, che dal 1993 guida l’impresa, arricchendola con spettacoli di altissimo livello in tutta Italia e collaborazioni con trasmissioni televisive nazionali (Rai e Mediaset) e produzioni cinematografiche.

Oggi la tradizione continua con la quarta generazione: Alessio e Marco, che hanno raccolto il testimone dal padre, assicurando un futuro brillante a un nome che è diventato sinonimo di arte, prestigio e identità per l’intera comunità di Cisterna.

“Con questo riconoscimento – ha detto il sindaco Valentino Mantini – l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare, a nome dei cisternesi tutti, la Pirotecnica Gabriele per aver contribuito, ieri come oggi, a rendere uniche e indimenticabili le feste e le tradizioni cittadine portando magia e prestigio alla nostra comunità”.