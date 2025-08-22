Minacce in strada con un coltello, in casa anche delle munizioni: denunciato

Nella scorsa nottata, a Cori, i carabinieri della Stazione di Bassiano hanno deferito in stato di libertà un uomo di 41 anni, già noto alle forze di polizia, per i reati di minaccia e detenzioni abusiva di armi e munizionamento.

A seguito di una richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti dove poco prima, era stato segnalato un uomo, in stato di agitazione, che era uscito dalle pertinenze della propria abitazione minacciando alcune persone mentre agitava un coltello.





Gli operanti hanno immediatamente rintracciato l’uomo, e nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto nella sua disponibilità due cartucce, di cui una calibro 16 e l’altra calibro 20, tre pugnali aventi lama lunga tra i 17 e i 25 centimetri, una spada dalla lama di circa 87 centimetri ed un fucile ad avancarica privo di matricola e documentazione di detenzione. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.