Incendio a Monte Sant’Angelo, le parole del sindaco di Terracina

“Mercoledì un altro incendio ha colpito la nostra comunità, a Monte Sant’Angelo, sulla riviera di Levante. Il rogo ha mandato in fumo due ettari di macchia mediterranea, creando anche notevoli disagi alla viabilità sulla statale Appia. Nel rinnovare la mia condanna qualora venga accertata la natura dolosa del rogo, voglio esprimere il mio sincero ringraziamento per tutti quelli che sono intervenuti e si sono adoperati per lo spegnimento delle fiamme e per la successiva bonifica della zona incendiata, operazioni che hanno richiesto circa tre ore di duro lavoro”. Così il sindaco Francesco Giannetti, che ha messo anche a rischio una struttura ricettiva, La Librata.

“Il mio ringraziamento va ai vigili del fuoco, al gruppo comunale della protezione civile e al suo coordinatore Fabio Di Sauro, all’Anc e ai Falchi di Fondi. Un grazie poi doveroso alla protezione civile regionale che ha immediatamente attivato l’elicottero di supporto e al suo pilota Franco Trebbi che con grandissima abilità, e nonostante le condizioni difficili dovute al vento, ha effettuato un centinaio di lanci che ‘chirurgicamente’ hanno centrato le verticali del fuoco e permesso di domare le fiamme in un’area particolarmente impervia e raggiungibile solo dai mezzi aerei”.