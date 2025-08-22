Aggressione all’ex compagna e figlio accoltellato: scattano gli arresti domiciliari

Nel pomeriggio di martedì 19 agosto la polizia ha dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile di atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce.

I fatti si riferiscono ad un intervento dei primi giorni di luglio da parte dei poliziotti del Commissariato di di Aprilia, quando una donna aveva contattato il numero unico per le emergenze 112 a seguito di un’aggressione da parte dell’ex compagno.





Nella circostanza la richiedente stava passeggiando nel centro cittadino insieme al nuovo compagno e ai due figli, avuti con il suo ex, quando sono stati affrontati dall’uomo che ha iniziato ad inveire violentemente nei confronti del nuovo fidanzato della donna. I toni si sono esasperati fino a quando l’aggressore ha estratto un coltello ed ha ferito – per fortuna soltanto in maniera superficiale – il figlio più grande, appena diciottenne, “colpevole” di aver preso le difese della mamma e del nuovo compagno.

Compresa la gravità del gesto, l’uomo si era immediatamente dileguato prima del sopraggiungere delle volanti del Commissariato. “Le conseguenti attività investigative – rende noto la Questura di Latina – hanno accertato una situazione allarmante, caratterizzata da condotte violente e persecutorie poste in essere dall’aggressore il quale, non accettando la fine della relazione, ha assunto condotte aggressive, prevaricatorie e controllanti nei confronti della donna, presentandosi senza preavviso presso la sua abitazione o nei posti dalla stessa frequentati, inseguendola di nascosto nei suoi spostamenti e contattandola ripetutamente per telefono, anche con numeri sconosciuti, al solo fine di rivolgerle insulti e minacce”.

Sulla scorta degli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, il pubblico ministero della Procura di Latina ha formulato una richiesta di misura cautelare, pienamente condivisa dal Gip del Tribunale di Latina, che ha ritenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari quale unico idoneo strumento a tutela delle persone offese.