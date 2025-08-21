Ponza, tre soccorsi in mare in due ore

Pomeriggio intenso quello di ieri per la Guardia Costiera di Ponza, che in poco più di due ore ha portato a termine ben tre operazioni di soccorso in mare.

La prima segnalazione riguardava un’imbarcazione in difficoltà nei pressi di Palmarola. Dopo il contatto iniziale, però, i soccorritori avevano perso le tracce del natante. Sul posto sono stati inviati la motovedetta SAR 308 e il battello veloce GC A80, che hanno iniziato a perlustrare l’area intorno all’isola e il tratto di mare che la separa da Ponza.





Durante le ricerche, l’equipaggio del battello veloce ha notato una donna che, sbracciandosi da un piccolo natante, chiedeva aiuto. Avvicinatisi, i militari hanno scoperto che a bordo c’era un’altra emergenza: un uomo non era rientrato dopo essersi immerso per fare snorkeling.

Le ricerche sono quindi proseguite in modo mirato lungo le cale di Palmarola, con il supporto della Sala Operativa che intanto contattava via radio le unità in transito. Dopo pochi minuti, la situazione si è risolta positivamente: il nuotatore disperso è stato ritrovato e, quasi nello stesso momento, anche un gommone in avaria con due persone a bordo è stato raggiunto e assistito per il rientro in porto.

Appena rientrati sull’isola, però, i soccorritori hanno dovuto affrontare una terza emergenza: un diportista colpito da un malore improvviso nei pressi di Cala Fonte. A bordo del GC A80 è salita un’equipe medica che ha raggiunto l’imbarcazione e trasportato rapidamente l’uomo in banchina, dove ha ricevuto le prime cure e i controlli sanitari necessari.