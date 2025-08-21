Malore di gruppo dopo pranzo, finiscono in ospedale

Un pomeriggio di vacanza a Formia si è trasformato in un brutto ricordo per dieci turisti campani, colti da malori improvvisi dopo aver pranzato in uno stabilimento balneare della zona.

Tutto è iniziato mercoledì, quando una donna ha accusato forti dolori addominali fino a perdere i sensi. Poco dopo, in rapida successione, anche gli altri componenti del gruppo hanno iniziato a sentirsi male, con sintomi simili.





Sul posto è intervenuto il 118: alcuni dei turisti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia, mentre altri, in condizioni meno critiche, si sono recati autonomamente presso la struttura sanitaria.

Le cause non sono ancora state accertate, ma i sospetti si concentrano su una possibile intossicazione alimentare. Pare infatti che tutti avessero consumato la stessa pietanza, un’insalata di tonno.

Per chiarire l’accaduto, i Carabinieri di Formia, insieme al Nucleo Antisofisticazioni (NAS) e ai tecnici dell’ASL, hanno effettuato un sopralluogo nel chiosco, ispezionando la cucina e sequestrando campioni di alimenti per le analisi.

Fortunatamente nessuno dei turisti si trova in condizioni gravi o in pericolo di vita, ma saranno gli esami a stabilire se si sia trattato effettivamente di un episodio di intossicazione alimentare o di altro genere.