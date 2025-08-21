Due giovani fermati per rapina, sono stati riconosciuti dalla vittima

La Questura di Latina ha rafforzato i controlli sul territorio con un progetto integrato di prevenzione e contrasto ai reati predatori, rispondendo così alla crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.

Proprio nell’ambito di queste attività, nella serata di ieri gli agenti delle Volanti sono intervenuti nel centro cittadino dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112. A chiamare è stato un uomo che aveva appena riconosciuto, insieme al figlio, i presunti autori di una rapina subita dal ragazzo domenica 17 settembre.





Le pattuglie si sono subito messe sulle tracce dei sospetti, individuando poco dopo in una via adiacente due giovani che corrispondevano perfettamente alla descrizione fornita. Fermati e controllati, i due sono stati subito riconosciuti dalla vittima come gli stessi che lo avevano rapinato.

Durante le fasi dell’intervento, alcuni passanti hanno inoltre riferito agli agenti di essere a conoscenza di episodi simili che sarebbero stati compiuti dagli stessi ragazzi. Sono quindi state avviate nuove indagini per verificare queste segnalazioni.

I due fermati, un 19enne e un 17enne, sono stati accompagnati in Questura. Nei loro confronti è stata redatta un’informativa di reato che sarà trasmessa alla Procura della Repubblica di Latina.