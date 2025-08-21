Allerta meteo, è la fine dell’estate?

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporale con possibilità di rovesci anche di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento forti con mareggiate. È il quadro con cui fare i conti per la giornata di oggi secondo l’allerta gialla emessa a partire dalla serata di ieri e in vigore fino a questa sera.

Anche già nella nottata e nelle prime ore di oggi in territorio pontino di pioggia sembra esserne caduta molto meno che altrove, come ad esempio a Roma dove un violento temporale ha scandito i tempi notturni, il rischio di essere prossimi alla fine dell’estate è vicino.





Certo, non arriverà il clima rigido autunnale o le piogge incessanti, ma l’abbassamento delle temperature previsto tra stasera e domani e la variabilità con possibilità di pioggia ancora per la giornata di venerdì con possibilità di rovesci anche per sabato e domenica, segnano un vero e proprio break.

Dunque, è ora di riporre costumi e asciugamani nell’armadio? Difficile dirlo, ma dagli attuali modelli meteo mostrano come, a partire dalla prossima settimana, anche nel centro Italia dovrebbe tornare a stabilizzarsi l’alta pressione e non è escluso possa anche tornare a far visita il caldo africano anche se con massime – forse – meno asfissianti del recente passato.