Incidente ieri mattina a Formia, atterra l’eliambulanza 

Il sinistro è stato registrato in mattinata lungo la strada litoranea di Formia dove un suv ha impattato con una bicicletta su cui viaggiava una donna di mezza età in vacanza nel Golfo di Gaeta.
Ad avere la peggio proprio la donna soccorsa oltre che da chi era alla guida dell’auto, anche dal marito che viaggiava a bordo di un’altra bicicletta.
La donna, presa in carico dai sanitari del 118 è stata poi elitrasportata presso il Santa Camillo di Roma per una serie di lesioni e traumi.
La signora che versa in condizioni critiche non sarebbe comunque in pericolo di vita.
Disagi anche alla circolazione con la strada bloccata ambo le direzioni per diverso tempo. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale e gli agenti di Formia.