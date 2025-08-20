Cisterna, nuova disinfestazione comunale

Un nuovo intervento di disinfestazione contro le zanzare verrà effettuato su numerose aree del territorio comunale di Cisterna nella notte tra il 21 e il 22 agosto.

Si tratta di un intervento adulticida con nebulizzatore che inizierà alle ore 23:00 di giovedì 21 agosto per concludersi alle ore 04:00 di venerdì 22 agosto.





Le zone interessate sono:

Area interna del cimitero;

Zona Castel Ginnetti;

Zona Franceschetti;

Area Stazione ferroviaria;

Area naturale di Filetto;

Via Bernini;

Via Machiavelli;

Quartiere San Valentino;

Via Nettuno;

Via Fermi e Residenza del Gallo;

Via Giovanni XXIII.

I cittadini delle aree interessate dalla disinfestazione sono invitati a non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, chiudere porte e finestre, rimuovere giochi presenti all’esterno, prestare attenzione agli animali con ricovero e abbeveratoi esterni.