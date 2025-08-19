Pestaggio fuori da un locale: identificato un 14enne, scatta il “Daspo Willy”

Un violento episodio di movida ha scosso San Felice Circeo lo scorso luglio, quando un ragazzo è stato aggredito senza motivo all’uscita di un locale. Dopo settimane di indagini, la Polizia di Stato è riuscita a individuare il responsabile: un giovanissimo terracinese, classe 2009.

La vicenda risale alle 3 del mattino, all’orario di chiusura del locale. La vittima, in compagnia di un amico, aveva tentato di scambiare qualche parola con due ragazze. Un approccio che ha però infastidito alcuni presenti. In quattro li hanno avvicinati con atteggiamento intimidatorio e, all’improvviso, uno di loro ha sferrato un pugno violentissimo in pieno volto a uno dei due ragazzi. L’impatto è stato devastante: frattura della mandibola e una prognosi di 30 giorni, come accertato al pronto soccorso dell’ICOT di Latina.





La ricostruzione non è stata semplice: quella notte nessuna pattuglia era intervenuta sul posto. A colmare i vuoti ci hanno pensato i video e le testimonianze raccolte dagli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Terracina, che hanno permesso di identificare l’autore del pestaggio e i tre giovani che lo avevano spalleggiato.

Il 14enne è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Latina, mentre la posizione dei complici è ancora al vaglio. Nel frattempo, il Questore di Latina ha adottato nei suoi confronti una misura di prevenzione esemplare: il cosiddetto “Daspo Willy”, che per tre anni gli impedirà di frequentare locali e luoghi della movida.