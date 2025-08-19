Giovane fermato per guida in stato di ebbrezza

Notte movimentata sulle strade di Terracina, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un 22enne romano sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Il giovane, fermato durante un posto di blocco, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare la patente.





L’episodio rientra nell’attività di prevenzione e controllo che i Carabinieri di Latina portano avanti costantemente sul territorio, con pattuglie presenti sia di giorno che di notte per garantire maggiore sicurezza sulle strade e prevenire incidenti legati all’uso di alcol e sostanze che alterano la lucidità alla guida.