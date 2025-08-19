Finta vendita on line, scatta una denuncia

Ancora una truffa sul web, questa volta ai danni di un giovane di Cisterna di Latina. I Carabinieri della stazione locale hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 55 anni, residente in Sicilia e già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver raggirato un ragazzo di 23 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il presunto truffatore avrebbe convinto il giovane ad accreditargli circa 200 euro per l’acquisto di alcuni pezzi di ricambio offerti online. Una vendita che, però, non si è mai concretizzata: dopo aver incassato il denaro, l’uomo sarebbe sparito senza spedire nulla.





La vicenda è partita dalla denuncia del 23enne, che ha permesso ai carabinieri di avviare le indagini e risalire all’autore della truffa. Per lui è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di truffa.