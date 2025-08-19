E-bike modificata come uno scooter, multa da 2 mila euro

Durante il servizio di vigilanza, gli agenti della Polizia Stradale di Latina, notavano davanti a loro una E bike “sfrecciare” sulla trafficata Via Pontina, senza che il suo conducente utilizzasse mai i pedali.
Nulla di strano se non per il fatto che la velocità massima di una e-bike, o bicicletta a pedalata assistita, è generalmente limitata a 25 km/h. Oltre questa velocità, il motore elettrico smette di fornire assistenza e il ciclista deve fare affidamento sulla propria forza per aumentare la velocità.
Per tali ragioni, i poliziotti, decidevano di seguire il velocipede a pedalata assistita elettrica al fine di comprendere fino a che velocità potesse spingersi, ma anche per tenere in sicurezza il suo conducente.
Misurando la velocità del velocipede con il contachilometri del veicolo di servizio, si notava che la E bike, senza alcuna spinta del conducente, andava a velocità comprese tra i 45 ed i 50 km/h, toccando addirittura picchi di 55 km/h
Fermato il velocipede, gli agenti accertavano la non conformità del veicolo alla categoria dei “velocipedi”.
L’E-bike veniva sequestrata, mentre il suo conducente sanzionato al codice della strada per un totale di oltre 2 mila euro.