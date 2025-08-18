Trovato con droga e munizioni, scatta l’arresto

I Carabinieri di Aprilia hanno arrestato, un uomo di 34 anni, residente in provincia di Roma, già noto alle forze di polizia, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un servizio perlustrativo, hanno proceduto al controllo dell’indagato il quale veniva trovato in possesso di circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 43 dosi. Pertanto i militari dell’Arma hanno esteso la perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità nr. 2 proiettili cal. 12.





Il materiale rinvenuto è stato opportunamente repertato e sottoposto a sequestro, a disposizione dell’A.G., specificando che la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto che si terrà con rito direttissimo.