Sbanda e finisce contro un albero, ennesima vittima della strada

Ancora un dramma sulle strade di Terracina. Teatro dell’ennesimo sinistro mortale dell’estate, questa volta è stata la Migliara 56. A perdere la vita un giovane di Sabaudia nella notte tra sabato e domenica.

Il ragazzo di 24 anni che è morto sul colpo, viaggiava da solo a bordo della propria Smart. Sicuramente il giovane ha perso il controllo del veicolo del quale era alla guida. Da capire le cause che probabilmente hanno portato prima a una sbandata e poi a finire la corsa a bordo strada concludendo la corsa del mezzo contro un albero.





A notare l’auto ferma a bordo strada sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Allertate le forze dell’ordine, sul posto si sono portati sia gli uomini del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso, mentre i carabinieri di Terracina hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Ma, da un primo riscontro, pare il giovane abbia fatto tutto da solo. Non sembrano esserci elementi che lascino pensare ad un altro mezzo coinvolto.