Meteo, parola d’ordine instabilità

Il clima sembra fare i capricci anche in questa settimana post Ferragosto. Rimane attiva un’instabilità che si può accendere nel pomeriggio di questi giorni e che coinvolge sicuramente le zone interne della provincia di Latina e quelle di Frosinone. Non è detto che il borbottio temporalesco e la pioggia arrivino fino al mare.

Ma se da una parte le temperature rimangono calde e prossime alla media del periodo, c’è l’elemento instabilità che può fare la differenza con temporali che possono crearsi improvvisamente e che sono anche difficili da prevedere.





Questa caratteristica rimarrà tale per buona parte della settimana. Un’attenzione particolare è richiesta tra mercoledì e giovedì, quando non è escluso che le piogge potrebbero essere anche più intense e in orari diversi della giornata. Poi, la prossima settimana, l’ultima di agosto, si prospetta meno calda e con tempo più bello.