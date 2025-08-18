I controlli dei carabinieri sull’isola

Nelle giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ponza, unitamente ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Formia, del personale Battello CC403, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio sulla fascia costiera dell’isola finalizzato alla prevenzione della criminalità comune e dell’attività di spaccio, garantendo al tempo stesso maggiore sicurezza alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle zone della “movida”, maggiormente frequentate e caratterizzate dalla presenza di diversi luoghi di aggregazione.

Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli: 7 veicoli, identificate 54 persone di cui 8 gravati da precedenti di polizia e 5 imbarcazioni. Nel medesimo contesto, i Carabinieri hanno eseguito un controllo presso una affittacamere riscontrando le seguenti violazioni:





• difformità rispetto a quanto dichiarato nell’ autorizzazione relativamente al numero di posti letto;

• violazione relativo alla qualità ed il numero dei servizi prestati dalla struttura, ovvero assenza dell’angolo cottura.