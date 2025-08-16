Un mare di luce nel cuore dell’estate: domenica a Lenola torna la Notte delle candele

Domenica 17 agosto, al calar del sole, Lenola si trasformerà in un mare di luce e poesia. Per una sera, l’illuminazione elettrica del borgo lascerà spazio alla carezza calda di trentamila ceri, accesi a uno a uno dalle mani attente di volontari, associazioni e famiglie. È la Notte delle candele, l’evento che ha saputo conquistare il cuore di residenti e visitatori, diventando una delle tappe più romantiche e scenografiche dell’estate pontina.

Alle 21 in punto, un segnale pirotecnico annuncerà l’inizio del momento più atteso: le luci pubbliche si spegneranno e, all’unisono, centinaia di candele si accenderanno, avvolgendo il borgo in una magica atmosfera di luce e incanto. Il centro storico, disteso su ventimila metri quadrati, si farà palcoscenico a cielo aperto: vicoli, piazze, scalinate e cortili vestiranno un abito di luce, disegnato da installazioni creative e fantasiose, realizzate con circa 500 ceri per ogni gruppo partecipante. Dalla Scalinata della Pace alla Basilica Santuario Santa Maria del Colle, ogni angolo sarà un quadro vivente, un mosaico luminoso che ridefinisce i contorni del borgo.





Nata nel 2019 con diecimila candele, la manifestazione ha triplicato il suo splendore e, anno dopo anno, continua a rinnovarsi grazie a un lavoro corale che unisce adulti, bambini e anziani in un’unica grande comunità. L’atmosfera sarà resa ancora più speciale da artisti di strada, musica dal vivo, animazione, e da un percorso arricchito da aree gastronomiche e punti di ristoro fissi, dove gustare prodotti tipici e specialità locali.

Tra le novità di quest’anno spicca la presenza di un desk di Poste Italiane, dove sarà possibile acquistare una cartolina esclusiva e ricevere l’annullo filatelico ufficiale dedicato all’evento: un ricordo unico, destinato a durare nel tempo come testimonianza di una serata magica. Per agevolare l’arrivo e la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta, disponibile anche su prenotazione, che collegherà le aree di parcheggio al cuore illuminato del borgo.

La Notte delle candele è promossa dall’Associazione Pro Loco Lenola APS con il patrocinio del Comune di Lenola, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, l’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Radio Show Italia 103.5, e con il sostegno dell’Unione Europea.