Ponza, dissequestrata Cala Feola. Tornano i bagnanti

La spiaggia di Cala Feola, a Ponza, che era stata sequestrata ad aprile da parte della Procura della Repubblica di Cassino per probabili presenze nel sottosuolo di alcuni rifiuti, prevalentemente metallici, provenienti dal vecchio cantiere navale, è tornata nella disponibilità dei bagnanti.

Il sindaco isolano Francesco Ambrosino era stato nominato a custode da parte dell’autorità giudiziaria e, tramite l’avvocato Nicola Ottaviani, ha ottenuto l’autorizzazione a effettuare una bonifica ambientale che si è conclusa la scorsa settimana, sotto l’attenta vigilanza del Comando del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Locale.





Il pubblico ministero di Cassino Andrea Corvino ha, quindi, accolto la richiesta di dissequestro definitivo dell’area spiaggia, riconsegnandola al Comune e ai bagnanti che, già dallo scorso weekend, hanno ripopolato la splendida baia naturale, meta da anni di turisti e residenti da aprile ad ottobre.