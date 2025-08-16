In fuga dopo aver investito tre ragazzini, uccidendone uno: arrestato un 49enne

La vittima

Sabato personale della polizia di Stato di Terracina, unitamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri, ha individuato ed arrestato l’uomo fortemente indiziato di essere il responsabile del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto lungo la strada provinciale che collega Terracina a San Felice Circeo , nel quale ha perso la vita un ragazzo di 16 anni di Latina, Federico Salvagni, e hanno rischiato la stessa fine il fratello gemello della vittima e un amico. Il presunto pirata della strada è Gioacchino Sacco detto Jonathan, 49enne con precedenti di polizia residente a Cassino.

Dopo aver travolto i tre ragazzi, il conducente dell’auto si era dato alla fuga senza prestare soccorso. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Terracina e della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari alla ricostruzione della dinamica.

Le successive attività investigative, coordinate dagli agenti del Commissariato con il supporto del personale della polizia stradale, dei militari dell’Arma dei carabinieri e del personale della polizia locale di San Felice Circeo, che ha collaborato fornendo i dati relativi al lettore delle targhe dei veicoli in transito, hanno permesso di raccogliere elementi utili per rintracciare il veicolo coinvolto e il suo conducente.

Fondamentali sono state le testimonianze raccolte sul posto e l’analisi delle tracce lasciate sulla scena dell’incidente, che hanno condotto gli investigatori ad individuare il veicolo che nell’impatto era rimasto fortemente danneggiato.

Grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine, l’uomo è stato localizzato presso la sua abitazione e tratto in arresto per essete condotto presso il carcere di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria. A suo carico è stato ipotizzato il reato di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. “Le indagini proseguono per accertare ogni ulteriore responsabilità e chiarire in maniera completa la dinamica dei fatti”, sottolinea la Questura di Latina.