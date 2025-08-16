Fucilate ai ladri, anziano ne ferisce uno: malvivente arrestato, sparatore denunciato

Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina, coadiuvati da militari della Stazione di Pontinia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un quarantottenne italiano residente a Terracina, già noto alle forze di polizia: è stato sorpreso a rubare all’interno di un’abitazione nel comune di Pontinia, insieme ad un complice rimasto ignoto e al momento riuscito a fuggire alla cattura.

Allertati dalla centrale operativa, i militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione in questione, dove poco prima era stato segnalato un ferimento causato dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Nella circostanza, infatti, il proprietario di casa, un settantaduenne di Pontinia che già nei giorni scorsi aveva denunciato di essere stato vittima di un furto, resosi conto della presenza di due sospetti all’interno della proprietà avrebbe impugnato il proprio fucile da caccia ed esploso alcuni colpi, ferendo uno dei soggetti ad una gamba.





Nel frattempo il figlio del settantaduenne, sentiti gli spari, è corso a verificare cosa stesse succedendo e, dopo un breve inseguimento, è riuscito a fermare l’uomo che poco prima era stato colpito, anche grazie al repentino intervento dei militari della Sezione Radiomobile, prontamente giunti sul posto. All’esito degli accertamenti preliminari accertamenti i carabinieri hanno poi affidato il ferito alle cure del personale del 118, mentre il settantaduenne è stato deferito per lesioni aggravate dall’uso di arma da fuoco. Proseguono le indagini per identificare il ladro riuscito a fuggire.

“L’attenzione rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza – sottolinea il Comando provinciale di Latina – al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto, continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto dell’Arma dei carabinieri, svolti dalle numerose pattuglie impiegate giorno e notte per il contrasto ai reati predatori”.