Con la spesa rubata su un’auto rubata: 32enne denunciato

Nella giornata di giovedì i carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia hanno deferito in stato di libertà per i reati di furto e ricettazione un 32enne di origine tunisina, già noto alle forze di polizia.

Nello specifico i carabinieri, su richiesta pervenuta al 112, sono intervenuti all’interno di un parcheggio di un esercizio commerciale, dove poco prima era avvenuto il furto di un borsello lasciato a bordo di un’autovettura.





I militari dell’Arma hanno quindi proceduto al controllo dell’indagato a bordo di un’autovettura, la cui conseguente perquisizione personale e veicolare non ha permesso di rinvenire il borsello, ma ha consentito di ritrovare generi alimentari del valore complessivo di circa 200 euro, risultati asportati illecitamente dal predetto esercizio commerciale e successivamente restituiti al legittimo proprietario.

Dagli accertamenti eseguiti durante il controllo è emerso che l’autovettura a lui in uso era risultata denunciata per furto il giorno precedente e che l’indagato non era in regola sul territorio nazionale. Pertanto, dopo essere state avviate le relative procedure in merito alla sua posizione sul territorio dello Stato, il 32enne è stato altresì denunciato per il reato di ricettazione.