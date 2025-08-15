VIDEO – Ferragosto di fuoco a Fondi, i piromani tornano a devastare le colline

Nella notte di Ferragosto i piromani sono tornati a devastare le alture di Fondi. A cavallo tra giovedì e venerdì sono stati appiccati diversi incendi, dei fronti del fuoco distanti poche decine di metri gli uni dagli altri e che hanno mandato in fumo decine di ettari di macchia mediterranea, attraversando aree già percorse a più riprese dalle fiamme nel corso degli ultimi anni.

VIDEO





FOTOGALLERY

1 di 5

Gli specialisti dell’antincendio sono rimasti attivi per ore, ma in considerazione della scarsa visibilità e dell’impossibilità di operare in sicurezza non hanno potuto fare altro che presidiare le aree considerate più a rischio per la possibilità che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni.