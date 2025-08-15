Spiaggia occupata abusivamente da lettini e ombrelloni, denunciato noleggiatore di Gaeta

La Questura di Latina ha avviato una serie di controlli straordinari finalizzati a contrastare l’occupazione abusiva delle spiagge, brutta abitudine molto diffusa sui litorali italiani, e tutelare al tempo stesso il libero utilizzo del demanio marittimo.

A tal riguardo nel corso della mattinata di giovedì i poliziotti del Commissariato di Gaeta, unitamente a militari della locale Capitaneria di Porto, hanno effettuato una serie di accertamenti in località Serapo, che hanno interessato alcune attività di noleggio di attrezzature da mare.





I controlli hanno portato al sequestro di numerosi ombrelloni e lettini riconducibili ad un uomo di Gaeta, il quale è stato denunciato alla Procura di Cassino per occupazione abusiva di spazio demaniale e inosservanza dei limiti della proprietà privata. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti riferiti ai titoli autorizzatori esibiti ed ai lavoratori presenti.