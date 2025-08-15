Lancia il passeggino con la figlia contro un furgone in corsa

di
redazione
-

Una donna di origine nigeriana è stata arrestata per aver tentato di uccidere la figlioletta, di appena due anni e mezzo, lanciandola insieme al passeggino in cui era riposta contro un furgone portavalori in corsa.

Un’incredibile vicenda avvenuta nella prima mattinata di martedì – erano circa le 7.30 – a Sezze. La donna è scesa dal marciapiede, poi ha spinto la carrozzina con la bimba verso il mezzo pesante, proprio mentre quest’ultimo stava passando a velocità sostenuta. Il peggio è stato evitato solo grazie alla prontezza di riflessi dell’autista, che ha frenato disperatamente riuscendo a fermarsi a pochi centimetri dalla minorenne. Subito dopo, l’uomo ha lanciato l’allarme.


Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale. Madre e figlia sono state quindi trasferite all’ospedale Dono Svizzero di Latina. Sulla bimba sono state riscontrate ecchimosi e piccole lesioni giudicate guaribili in trenta giorni, e dopo un breve periodo di osservazione è stata trasferita al sicuro in una casa famiglia. Per quanto riguarda la mamma, è stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.

Ventiquattro ore prima rispetto al tentato omicidio della bambina, tra l’altro, i carabinieri della Stazione del paese erano intervenuti presso la casa dei genitori per un litigio in famiglia, circostanza che aveva visto la donna denunciare dei presunti maltrattamenti subiti dal compagno.

ARTICOLI CORRELATIDALLO STESSO AUTORE