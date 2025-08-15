Lancia il passeggino con la figlia contro un furgone in corsa

Una donna di origine nigeriana è stata arrestata per aver tentato di uccidere la figlioletta, di appena due anni e mezzo, lanciandola insieme al passeggino in cui era riposta contro un furgone portavalori in corsa.

Un’incredibile vicenda avvenuta nella prima mattinata di martedì – erano circa le 7.30 – a Sezze. La donna è scesa dal marciapiede, poi ha spinto la carrozzina con la bimba verso il mezzo pesante, proprio mentre quest’ultimo stava passando a velocità sostenuta. Il peggio è stato evitato solo grazie alla prontezza di riflessi dell’autista, che ha frenato disperatamente riuscendo a fermarsi a pochi centimetri dalla minorenne. Subito dopo, l’uomo ha lanciato l’allarme.





Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale. Madre e figlia sono state quindi trasferite all’ospedale Dono Svizzero di Latina. Sulla bimba sono state riscontrate ecchimosi e piccole lesioni giudicate guaribili in trenta giorni, e dopo un breve periodo di osservazione è stata trasferita al sicuro in una casa famiglia. Per quanto riguarda la mamma, è stata sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio.

Ventiquattro ore prima rispetto al tentato omicidio della bambina, tra l’altro, i carabinieri della Stazione del paese erano intervenuti presso la casa dei genitori per un litigio in famiglia, circostanza che aveva visto la donna denunciare dei presunti maltrattamenti subiti dal compagno.