Auto pirata travolge tre ragazzini, muore un 16enne di Latina

Nottata di Ferragosto tragica, fra Terracina e San Felice Circeo: un’auto pirata ha travolto tre ragazzini, uccidendone sul colpo uno. Un ragazzo di Latina di 16 anni, che camminava a bordo strada in compagnia del fratello gemello, rimasto illeso, e di un amico, che se l’è cavata con una prognosi di venti giorni.

L’investimento seguito dalla fuga si è registrato intorno alle 3.30 di venerdì lungo la provinciale via Badino, in territorio terracinese, all’altezza della pensione “Anna”. La macchina, una berlina con evidenti segni dell’incidente, si è dileguata proseguendo la corsa in direzione Terracina.





Per rintracciare chi era al volante gli agenti del Commissariato e della polizia locale stanno analizzando diversi filmati, ma nel frattempo lo zio della vittima ha lanciato un appello via social: “Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva subito”, il messaggio di Andrea Casale. “Condividete per favore. La macchina molto probabilmente è beige, ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti. Vi prego se vedete qualcosa scrivetemi”.