Aggredito a Gaeta da un altro automobilista, l’82enne Franco Perlino è morto

Una discussione per banali questioni di viabilità, ma che si è trasformata in un dramma. Giovedì è morto Franco Perlino, l’82enne di Roma in gravi condizioni dal tardo pomeriggio di lunedì, dopo l’aggressione subita nel parcheggio dell’ex Avir di Gaeta da parte di un 45enne automobilista campano.

L’anziano, portalettere in pensione che lascia nel dolore la moglie – originaria di Gaeta – e due figli, era stato ricoverato all’ospedale Dono Svizzero di Formia con un quadro ritenuto critico sin dai primi momenti.





Secondo le ricostruzioni, tutto si è consumato intorno alle 19.30 di lunedì. La vittima stava uscendo dall’area soste al volante della sua Fiat Panda, stessa manovra in cui era intento l’aggressore. Di lì, per una questione di precedenza, un diverbio deflagrato rapidamente: il 45enne ha sferrato un pugno contro l’utilitaria del pensionato, frantumando un vetro, poi la discussione è ulteriormente degenerata vedendolo spingere il malcapitato, rovinato a terra battendo violentemente la testa.

Una dinamica risultata letale, la cui ricostruzione è stata affidata alla polizia e alla Procura di Cassino. Inizialmente l’aggressore se l’è cavata con una denuncia a piede libero per lesioni aggravate e danneggiamento, ora rischia l’arresto per il reato di omicidio preterintenzionale.