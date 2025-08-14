Tallonite: come riconoscerla e affrontarla

A tutti è capitato di alzarsi e avvertire una fitta acuta al tallone appena appoggiato il piede. Quella sensazione pungente che spesso prosegue accompagnando nella giornata e ad ogni passo non mostrando alcun segno di miglioramento potrebbe essere tallonite.

A soffrirne sono tantissime persone che ogni giorno ci convivono senza sapere nemmeno di cosa si tratta. La buona notizia? Riconoscendola si può affrontare scegliendo con più cura il tipo di calzature, indossando un plantare per tallonite o mettendo in atto una serie di consigli forniti dagli specialisti.





Cos’è la tallonite

Molti la chiamano fascite plantare ma altro non è che la tallonite, ovvero l’infiammazione del tallone generalmente collegata al calcagno e alle dita del piede. La patologia infiammatoria colpisce gli adulti di tutte le età ma soprattutto chi trascorre molto tempo in piedi o pratica sport ad alto impatto come la corsa.

Altre vittime perfette? Chi indossa scarpe inadatte, cammina molto su superfici dure o ha una postura scorretta.

Ma quali sono i sintomi da riconoscere? Dovrebbero allarmarci sensazioni come un dolore pungente alla zona che arriva fin dai primi passi al mattino, magari accompagnata da bruciore e tensione. Campanello d’allarme importante il peggioramento del dolore durante l’attività fisica o lunghe camminate che arriva a causarci difficoltà a restare in piedi a lungo.

Le cause più comuni

Ma quali sono le cause che provocano la fascite plantare? Ecco le situazioni più comuni:

– Sovrappeso. Qualche kg in più causa un affaticamento del corpo andando a gravare proprio sui piedi;

– Attività fisica intensa. Lo sport fa bene ma le attività ad alto impatto come la corsa su asfalto può portare nel tempo a questo tipo di infiammazione;

– Piede piatto o cavo. La struttura va ad impattare su come distribuiamo il peso e alimenta il dolore nelle zone se non trattato con adeguati plantari;

– Scarpe inadatte. Acquistare modelli low cost ci porta ad indossare suole rigide, prive di supporto o di scarsa qualità;

– Postura scorretta. Spesso sottovalutata, può influire notevolmente sull’insorgenza del dolore.

Cosa fare per curare la tallonite

Quando si parla di tallonite la prevenzione e il trattamento devono muoversi nella medesima direzione. Per prima cosa? Non va ignorato il dolore e serve intervenire tempestivamente.

Si parte con del riposo che, nonostante possa sembrare banale, aiuta a recuperare più velocemente. In questi giorni concessi serve una pausa dallo sport evitando attività ad alto impatto e non caricando il tallone per qualche giorno.

Un buon supporto naturale arriva dalla terapia del freddo: applicando il ghiaccio per 15-20 minuti più volte al giorno l’infiammazione si riduce. Stesso discorso per lo stretching: esistono esercizi che in pochi minuti al giorno regalano benefici reali. Un esempio arriva dal far rotolare una pallina da tennis sotto la pianta del piede.

Altrettanto importante l’acquisto di scarpe ortopediche e l’uso di plantari che sembra essere una delle soluzioni più risolutive. Se il dolore persiste, il supporto di un fisioterapista specializzato e di un medico sono più che fondamentali.

Ignorare il problema non lo farà sparire e nonostante possa sembrare un ostacolo insormontabile il dolore può essere trattato, e con un approccio completo seguendo consigli di specialisti e le nostre tips potrete tornare a camminare e fare sport in modo sereno.