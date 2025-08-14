Sperlonga, quattro giovani salvati in mare durante la tromba d’aria

Quattro giovani turisti di Roma e provincia sono stati salvati in mare durante la tromba d’aria che nel tardo pomeriggio di martedì si è abbattuta su Sperlonga. Un a dir poco difficoltoso intervento di recupero che ha visto protagonisti due ragazzi di Fondi, il 24enne Antonio Del Vecchio e il 25enne Giancarlo Pezzuco, bagnini di salvataggio per la cooperativa “Mare Amico” di Marina di Minturno.

Tutto è avvenuto alle 19.30 al Lido Rocco, in località Angolo, al largo della cosiddetta “seconda spiaggia”, con Del Vecchio e Pezzuco che si sono lanciati in acqua a bordo di un pattino riuscendo a riportare in un colpo solo a riva tre bagnanti di circa 18 anni e una ragazza di 16.





“L’orario di servizio era terminato da mezz’ora, ma eravamo ancora qui”, racconta Del Vecchio. “Era già bandiera rossa. I quattro si trovavano su una canoa e un sup all’altezza della boa, non riuscivano a tornare. Quando io e Giancarlo siamo andati a recuperarli ci siamo trovati proprio dentro la tromba d’aria. Non è stato facile, assolutamente. Canoe, materassini e sup mi si sono venuti a sbattere addosso. È stato il caos. Abbiamo continuato a remare, continuato e continuato, finché siamo riusciti a uscire di fronte al lido Baia Azzurra. Poi alcuni presenti ci hanno supportato da terra, a partire da Daniele e Vincenzo Faiola del Lido Rocco”.

“È successo tutto in un attimo, in un secondo è girato il vento e il mare si è alzato”, le parole del collega Pezzuco. “Poi, mentre eravamo sul pattino, ecco la tromba d’aria con grandine, vento e tanta tanta pioggia”.

“Antonio e Giancarlo – dice il coordinatore di zona della cooperativa, Luca Rotunno – erano ancora in spiaggia aspettando che passasse la grandinata, quando si sono accorti dei ragazzi in pericolo non ci hanno pensato due volte e si sono fiondati nel cuore della tromba d’aria, nel cuore della tempesta. Hanno messo a repentaglio la loro vita, ma ne hanno salvate quattro. Tanta professionalità e tanto coraggio: penso siano gli eroi di quest’estate a Sperlonga”.