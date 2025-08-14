L’e-commerce del vino cresce: abitudini e tendenze dei consumatori italiani

Negli ultimi anni, l’acquisto di vino online ha registrato una crescita significativa in Italia. Sempre più consumatori scelgono di acquistare le loro bottiglie preferite tramite piattaforme digitali, attratti dalla comodità, dalla vasta selezione e dalle offerte competitive. I cambiamenti delle abitudini dei consumatori stanno favorendo anche una serie di trend emergenti nel settore dell’e-commerce del vino, che si contraddistingue sempre di più per un’offerta ampia, variegata e di qualità.​

Le previsioni della crescita dell’e-commerce del vino in Italia

L’e-commerce del vino in Italia si sta dunque affermando come un canale sempre più strategico, in grado di coniugare la ricchezza della tradizione enologica con le opportunità offerte dall’innovazione digitale.





Attualmente, è arrivato a rappresentare il 4% del mercato vinicolo nazionale, con gli esperti che guardano con ottimismo anche al futuro.

Secondo le proiezioni di Statista, il numero di consumatori italiani attivi nel canale e-commerce potrebbe raggiungere i 2,48 milioni entro il 2029, andando dunque addirittura a raddoppiare i valori attuali. Un dato che conferma non solo la solidità del trend, ma anche le enormi potenzialità, ancora tutte da concretizzare, del mercato digitale del vino in Italia.

Il ruolo degli e-commerce di nicchia nell’acquisto di vino online

Piattaforme specializzate come Latoscawine.com stanno guadagnando popolarità tra i consumatori italiani. Questi e-commerce di nicchia offrono una selezione curata di vini e distillati, spesso collaborando direttamente con produttori locali e internazionali. Questo approccio consente di garantire l’autenticità e la qualità dei prodotti, elementi fondamentali per gli appassionati di vino.​

Inoltre, la presenza di schede tecniche dettagliate, descrizioni accurate e consigli di abbinamento facilita il processo decisionale degli utenti, offrendo un’esperienza d’acquisto informata e soddisfacente.​ A tutto questo bisogna aggiungere la praticità e comodità di acquistare vino online in modo semplice e veloce, usufruendo inoltre di prezzi competitivi e un’ampia scelta di soluzioni per ogni esigenza.

Abitudini di acquisto dei consumatori italiani per il vino online

I consumatori italiani mostrano una crescente propensione all’acquisto di vino online, con una particolare attenzione alla qualità e alla provenienza dei prodotti. Secondo uno studio di Nomisma, il 76% degli italiani che ha bevuto vino nell’ultimo anno lo ha fatto a casa propria o di parenti e amici, mentre solo il 24% ha consumato vino in locali e ristoranti. ​

Inoltre, gli acquirenti online tendono a spendere di più per la qualità, con un prezzo medio al litro superiore del 61% rispetto agli acquisti in negozio. Non a caso l’e-commerce è un canale particolarmente popolare e apprezzato per l’acquisto di vini Dop e Igt, prodotti che rappresentano il 75% delle vendite totali di vini fermi.

Preferenze nei formati e tipologie di vino acquistate online

Un trend emergente tra i consumatori italiani è l’interesse verso formati alternativi, come il “bag in box“. Questo formato, infatti, offre praticità e convenienza, mantenendo la qualità del vino inalterata. È particolarmente apprezzato per eventi, cene con amici o per un consumo quotidiano senza la necessità di aprire una nuova bottiglia ogni volta.​

Inoltre, si registra una crescente attenzione verso vini biologici e sostenibili, riflettendo una maggiore consapevolezza ambientale tra i consumatori. Questo interesse si traduce anche in una maggiore curiosità verso le pratiche di produzione, le certificazioni di qualità e l’origine delle uve, con un approccio più informato e consapevole all’acquisto.

Parallelamente, si mantiene alta la richiesta per i vini del territorio nazionale, apprezzati non solo per la qualità, ma anche per il legame autentico con le zone di origine. L’interesse verso questi prodotti, che spesso permette di raggiungere nuovi traguardi e numeri record anche con l’export, nasce per i consumatori digitali dalla voglia di riscoprire tradizioni locali e identità regionali attraverso il calice, con una crescente attenzione verso vitigni autoctoni e denominazioni meno note.

Il canale e-commerce, del resto, offre l’opportunità di accedere a una selezione ampia e variegata di etichette che spesso trova meno spazio nella distribuzione tradizionale, permettendo agli appassionati di compiere un vero e proprio viaggio tra i sapori del territorio italiano.